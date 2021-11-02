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Кризис на Украине

В МИД ФРГ заявили, что следят за всеми сообщениями о ситуации на границе России и Украины

Газета The Washington Post ранее сообщила, что официальные лица в США и европейских странах якобы наблюдают переброску части российских сил к украинской границе в особенности в последние недели после окончания в середине сентября учений "Запад-2021"

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ пристально следит за сообщениями СМИ о ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявили во вторник ТАСС в МИД Германии.

"Правительство ФРГ как член "нормандского формата" в принципе отслеживает все сообщения о ситуации на российско-украинской границе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать распространенные в СМИ данные о якобы имеющем место наращивании группировок Вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

30 октября газета The Washington Post проинформировала, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к украинской границе. Западные государства начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после окончания в середине сентября учений "Запад-2021", утверждалось в статье.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как в свою очередь заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Теги
УкраинаГерманияРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
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