ЕСПЧ запросил подробности о расследовании сообщений о покушениях на Януковича в 2014 году

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил ряд вопросов к сторонам по жалобе "Виктор Янукович против Украины", которая касается отказа в расследовании покушений на жизнь бывшего президента, а также нарушений в рассмотрении дел, заведенных против него. Об этом во вторник сообщили в Страсбургском суде.

Как отметили в организации, жалоба была подана 9 октября 2015 года. В ЕСПЧ указали, что Янукович в соответствии со статьей 2 (касается права на жизнь) Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) жалуется на то, что "украинские власти не провели эффективного расследования покушений на его жизнь, о которых писало издание The Kyiv Times и о которых его адвокат уведомил Генеральную прокуратуру [Украины] 26 января 2015 года". В ЕСПЧ обратили внимание, что события, о которых идет речь, произошли в 2014 году и связаны с нападениями на машины президентского кортежа. Как добавили в суде, "заявитель не ехал в этих кортежах".

Страсбургский суд поинтересовался у сторон, "было ли государство обязано в соответствии со статьей 2 Конвенции провести официальное расследование утверждений заявителя о том, что 21-22 февраля 2014 года была совершена серия покушений на его жизнь", и "если да, то соответствовало ли расследование, проведенное властями, требованиям статьи 2 Конвенции".

Продолжительность рассмотрения дел

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ЕКПЧ (касается права на справедливое судебное разбирательство) Янукович жалуется на продолжительность судебных разбирательств по нескольким делам, возбужденным в отношении него на Украине. "Он также жалуется <...> на то, что украинские суды не являются независимыми и беспристрастными и что разбирательство, которое на сегодняшний день проводилось в его отсутствие, не было справедливым, - констатировали в ЕСПЧ. - Также в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции он жалуется, что осуждающие его заявления, сделанные публично государственными должностными лицами, подорвали презумпцию невиновности".

Что касается уголовных дел против Януковича, которые остаются на стадии предварительного расследования спустя шесть-семь лет, суд спросил, "имело ли место нарушение требования "разумного срока", предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции", для "каждого из уголовных дел, возбужденных против заявителя, какова была дата начала <...>, дата окончания" рассмотрения. "Учитывая, что уголовное производство в отношении заявителя находится на досудебной стадии, являются ли жалобы заявителя на справедливость этого разбирательства и на независимость и беспристрастность судебной власти <...> и на действие презумпции невиновности <...> преждевременными? - продолжили в ЕСПЧ. - Если нет, было ли в этом отношении нарушение пункта 1 статьи 6 или пункта 2 статьи 6?"

Переворот на Украине

Янукович возглавлял Украину с 2010 по 2014 годы, когда он был смещен в результате государственного переворота.

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.