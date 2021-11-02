Митинг оппозиции в Батуми против итогов муниципальных выборов завершился мирно

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Акция протеста оппозиционных партий в городе Батуми против результатов второго тура муниципальных выборов в стране, на которых кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 19 из 20 муниципалитетов, завершилась без происшествий. Кадры митинга в прямом эфире во вторник транслировал грузинский телеканал Mtavari Arxi.

"Самым сложным является завершение акции, потому что кажется, что мы оставляем людей разочарованными, что они хотят других действий. Верьте, мы умом должны обыграть Бидзину Иванишвили (основатель правящей партии - прим. ТАСС), и мы это сделаем", - сказал глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, завершая митинг.

Он отметил, что в ближайшие дни оппозиция проведет митинги против фальсификации итогов прошедших выборов в других грузинских городах. Финальная акция, по его словам, пройдет в Тбилиси. Точную дату ее проведения глава оппозиционной партии не назвал.

Акция протеста в Батуми началась в 18:00 (17:00 мск). Она проходила у здания правительства Аджарии. Помимо "Национального движения" в ней участвовали лидеры партий "Лело для Грузии", "Дроа", а также отдельные оппозиционеры. В среду запланирован митинг в городе Зугдиди.

В Грузии в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов с избирательных участков кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 19 муниципалитетах из 20, в том числе в пяти крупных городах.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7% в целом по стране и победила в 44 из 64 муниципалитетов.