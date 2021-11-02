Папа Римский сравнил ущерб от изменения климата с последствиями мировых войн

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что последствия пандемии и климатических изменений сопоставимы с ущербом от глобального конфликта. Об этом говорится в послании понтифика председателю 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алоку Шарме, которое во вторник зачитал государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин, представляющий Ватикан на мероприятии в Глазго.

"Раны, нанесенные нашей человеческой семье пандемией и климатическими изменениями, сравнимы с ранами, нанесенными в результате глобального конфликта. Сегодня, как и после Второй мировой войны, международное сообщество должно отдать приоритет солидарным и дальновидным действиям", - подчеркнул глава Римско-католической церкви.

Франциск предупредил, что "в ближайшем будущем экологических мигрантов будет больше, чем людей, бегущих от войн и конфликтов", в связи с чем он призывает "действовать срочно, смело и ответственно". Понтифик также указал, что "настал момент для принятия решений, которые могут дать [молодым поколениям] основания для надежды и веры в будущее".

Кроме того, по его мнению, богатые страны должны проявить заботу по отношению к "наиболее уязвимым народам". "Развитые страны должны помочь выплатить экологический долг, значительно ограничив потребление невозобновляемой энергии и помогая более бедным странам поддерживать политику и программы устойчивого развития", - отметил Франциск.

Конференция в Глазго, начавшая работу 31 октября, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.