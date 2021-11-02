Блинкен заявил Зеленскому, что США будут сокращать риски от "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины, а также сокращения рисков, которые исходят в адрес Киева со стороны газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся во вторник на полях многостороннего совещания по климатическому кризису в Глазго, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщил по итогам этой встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене. "Он [Блинкен] приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод "Северный поток - 2", - отметил Прайс.

"Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - добавил он.