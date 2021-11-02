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Байден: США не опасаются "физического конфликта" с КНР, но считают, что его можно избежать

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. США не опасаются вооруженного конфликта с Китаем и считают, что этого можно избежать, при этом существует множество вопросов, над решением которых Вашингтону и Пекину необходимо совместно работать. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Глазго на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Беспокоюсь ли я по поводу вооруженного конфликта с Китаем? <...> Нет, я не беспокоюсь", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. "Я не предвижу того, что будет необходимость возникновения физического конфликта", - добавил Байден.

"Я давал четко понять, что это соперничество. Это не должно быть конфликтом", - подчеркнул американский лидер. "Мы также четко дали понять, что нам надо работать над решением таких вопросов, как кибербезопасность, а также над целым спектром других вопросов", - добавил президент.

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