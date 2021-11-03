NBC: республиканец Гленн Янгкин побеждает на выборах губернатора Вирджинии

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин побеждает в борьбе за пост губернатора штата Вирджиния. Такой прогноз представила в среду телекомпания NBC.

Он соответствует предварительным данным избирательной комиссии штата. По итогам обработки бюллетеней с 2 712 из 2 855 участков Янгкин набирает 51,09% голосов, его соперник-демократ Терри Маколифф - 48,13%.

Американские СМИ обычно стремятся как можно быстрее объявить победителей выборов на основе собственных подсчетов, однако в случае с Вирджинией они откладывали соответствующее решение, несмотря на сохраняющееся лидерство Янгкина после подсчета практически всех голосов. Вслед за NBC с прогнозом о победе Янгкина выступила телекомпания CNN.

Маколифф ранее отказался признавать поражение и заявил о необходимости подсчитать каждый голос.

В 2021 году выборы губернаторов проходят лишь в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. Ситуация там считается показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов. В ноябре 2020 года Вирджиния поддержала демократа Джо Байдена на выборах главы государства и стала одним из ключевых штатов, принесших ему итоговую победу. Как отмечают аналитики, поражение демократов на выборах губернаторов может быть плохим знаком для них в предстоящей через год борьбе за большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США.