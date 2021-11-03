СМИ: делегация Европарламента впервые прибыла с визитом на Тайвань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 ноября. /ТАСС/. Делегация Европарламента (ЕП) в среду впервые прибыла на Тайвань с трехдневным визитом, который, как утверждается, носит официальный характер. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

В состав делегации ЕП вошли члены сформированного в прошлом году специального комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы. Ее возглавляет французский депутат Рафаэль Глюксманн. Его сопровождают представители парламентов Литвы, Чехии, Греции и Италии.

Делегация намерена обсудить опыт Тайваня в борьбе с дезинформацией, попытки вмешательства в демократические процессы, работу СМИ, культуру и образование, а также усилия острова по укреплению кибербезопасности. Запланированы встречи с главой администрации Цай Инвэнь, председателем правительства Су Чжэньчаном, главами ряда ведомств и спикером Законодательного юаня (парламента) Ю Сикунем.

Как отмечают наблюдатели, такого рода беспрецедентный визит чреват решительными протестами Пекина, считающего Тайвань неотъемлемой частью китайской территории и выступающего против контактов самоуправляемого острова с иностранными государствами. В октябре евродепутаты назвали Тайвань ключевым партнером Евросоюза в зоне Индийского и Тихого океанов, призвав Еврокомиссию к углублению сотрудничества с островом. Пекин потребовал от ЕП немедленно прекратить действия и заявления, подрывающие государственный суверенитет и территориальную целостность КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.