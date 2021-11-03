В ЛНР заявили, что украинская армия препятствовала работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Золотое нами фиксируется работа станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" <...> с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

Кроме того, по данным Народной милиции, украинские силовики перебросили в зону силовой операции в Донбассе крупнокалиберную артиллерию.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения сторон. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности. В то же время республики Донбасса и Украина периодически обвиняют друг друга в препятствовании деятельности мониторинговой миссии.