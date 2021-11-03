В Перу ушел в отставку глава МВД, который нарушил ограничения во время пандемии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла подал в отставку после того, как его обвинили в организации вечеринки в нарушение запрета на период пандемии, введенного самим же МВД. Решение об отставке глава ведомства обнародовал во вторник на своей странице в Twitter.

"Я принял демократическое решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел", написал Баррансуэла. При этом он отверг обвинения в свой адрес, однако все же решил покинуть свой пост в знак "уважения доверия президента республики" Педро Кастильо.

Отставка главы МВД Перу произошла после того, как в местных СМИ появилась информация о том, что он устроил вечеринку с участием большого числа людей, включая высокопоставленных чиновников. По данным прессы, из дома министра в столичном районе Сурко вечером в конце прошлой недели раздавалась громкая музыка, а к зданию прибывали гости.

Президент Кастильо принял отставку главы МВД, отметив в своем Twitter, что главной задачей властей "является обеспечение управляемости страной". Глава государства сообщил, что "в ближайшие часы" огласит имя нового министра внутренних дел.

На прошлой неделе МВД Перу издало распоряжение о запрете на проведение мероприятий с участием большого числа людей в рамках Хеллоуина и национального перуанского праздника, который ежегодно отмечается 31 октября. Министерство приняло это решение в связи с неблагополучной санитарно-эпидемической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса.