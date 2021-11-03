СМИ: ВС Ирана предотвратили попытку перехватить иранскую нефть со стороны США

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) предотвратили попытку перехватить нефтяной груз на борту танкера исламской республики со стороны ВС США в Оманском заливе. Об этом сообщает в среду иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

В сообщении отмечается, что американские силы остановили иранский танкер и попытались переправить находившуюся на его борту нефть на другое судно. При этом ВМС КСИР помешали им и сумели вернуть груз с нефтью иранской стороне. По информации телеканала, в операции с американской стороны принимали участие несколько боевых вертолетов и кораблей.

Это не первый инцидент между США и Ираном в районе Персидского залива. 7 октября иранский телеканал PressTV сообщил, что военно-морские силы КСИР преследовали катера США в Персидском заливе. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как иранские суда идут в непосредственной близости от катеров с флагами США.