Глава ВС Латвии заявил, что поставка вертолетов Black Hawk для армии страны задерживается

РИГА, 3 ноября. /ТАСС/. Поставка американских боевых вертолетов Black Hawk Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии задерживается из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщил командующий НВС Леонидс Калниньш на заседании комиссии Сейма (парламента) по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

"Планировалось, что первый вертолет Black Hawk будет доставлен НВС в конце 2022 года, следующие два - в 2023 году, а оставшийся [четвертый] - в 2024 году", - передает его слова местное агентство LETA. По его данным, поставка вертолетов задерживается из-за пандемии.

Правительство Латвии в сентябре 2018 года одобрило покупку четырех боевых вертолетов Black Hawk стоимостью порядка €175 млн. Вертолеты планировалось приобрести в рамках программы оборонного финансирования США для иностранных государств и межправительственного соглашения между странами.

Государственный департамент США ранее выдал разрешение на продажу Латвии вертолетов UH-60M Black Hawk производства компании Sikorsky Aircraft. В эту балтийскую республику предполагается поставить четыре вертолета, десять двигателей, а также сопутствующие оборудование и снаряжение.