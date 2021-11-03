Замглавы МИД КНР призвал США занять прагматичную позицию по ядерной программе Ирана

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй в разговоре со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли призвал Вашингтон занять позитивную и конструктивную позицию в отношении ядерной программы Тегерана и возобновить переговоры. Как говорится в сообщении МИД КНР, их телефонный разговор состоялся в среду.

"В настоящее время ситуация вокруг ядерной программы Ирана находится на ключевом этапе. Соответствующие стороны должны приложить совместные усилия, учесть справедливую и рациональную озабоченность иранской стороны, занять позитивную и прагматичную позицию, содействовать возобновлению переговоров и прогрессу в верном направлении", - отметил замминистра иностранных дел КНР.

Согласно сообщению МИД Китая, Мэлли заявил о намерении продолжать контакты с КНР по этому вопросу и выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник подтвердил, что диалог о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится до конца ноября, а точная дата будет объявлена в течение недели.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.