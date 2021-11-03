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Рада уволила министра экологии Украины Романа Абрамовского

Он написал заявление об отставке 19 октября

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины поддержали отставку министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Такое решение принято на заседании парламента в среду.

Заявление об отставке министр написал 19 октября. Как пояснял глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, главная претензия к деятельности министра - высокий уровень коррупции среди региональных экоинспекций.

Абрамовский был назначен министром экологии Украины 19 июня 2020 года. В декабре прошлого года он уже писал заявление об отставке, но до сих пор продолжал работать. По информации Арахамии, новым главой ведомства могут назначить первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Стрельца. Кадровые назначения в правительстве Рада планирует рассмотреть в четверг.

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