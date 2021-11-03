Премьер Молдавии высказалась за ликвидацию складов с боеприпасами в Приднестровье

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за ликвидацию боеприпасов, которые хранятся на складах Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в непризнанном Приднестровье. Об этом она заявила в среду в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

"Мы не можем знать, что происходит на огромном складе с оружием в селе Колбасна. Понятно, что это опасно. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы это оружие было уничтожено с участием международных наблюдателей", - отметила премьер. По ее словам, для этого необходимо разобраться, "что будет уничтожаться на месте" и какое для этого оборудование надо завезти в страну.

Гаврилица подтвердила позицию Молдавии, что приднестровская проблема должна быть решена "исключительно мирными средствами". По ее словам, Кишинев ведет переговоры в формате "пять плюс два" с участием Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины и наблюдателей от США и ЕС, а также решает текущие проблемы с Тирасполем. Вместе с тем она считает, что "решение приднестровской проблемы может быть найдено тогда, когда появится окно геополитических возможностей".

Инициатива Шойгу

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.