Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс попробует вернуть городу величие. Это будет непросто

Ему предстоит заняться в первую очередь решением основных проблем: это преступность, мусор и поддержка бизнеса. После этого Адамс намерен работать над вопросами улучшения здравоохранения и образования

Демократ Эрик Адамс одержал во вторник уверенную победу в борьбе за пост мэра города, однако ему предстоит сложная работа по преодолению многочисленных вызовов, стоящих перед мегаполисом, который все еще окончательно не справился с последствиями пандемии. Адамс выступает с позиций наведения порядка в Нью-Йорке и борьбы с преступностью на фоне ее роста после беспорядков лета 2020 года и движения за лишение полиции финансирования. Он сам 22 года прослужил в полиции. Еще будучи на службе, он заявлял, что решил стать полицейским, чтобы изменить систему изнутри после того, как ему пришлось побывать ее жертвой в юности. Хотя Адамс и демократ, от левого крыла партии, значительно усилившегося на фоне прошлогодних протестов, он далек. В 1997-2001 годах он даже числился в рядах республиканцев. Почему это важно Как отмечал сам Адамс в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману три года назад, еще будучи главой Бруклина - одного из пяти районов Нью-Йорка, - крупнейший мегаполис США играет важную роль в жизни всей страны. Успех или неудача нового мэра на посту главы городской администрации может оказать влияние на политические настроения далеко за пределами Нью-Йорка.

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Адамс - умеренный демократ. При проведении своего курса ему предстоит противостоять как левым демократам - прогрессистам, которые по итогам выборов увеличили влияние в городском совете, так и придерживающихся более правых взглядов однопартийцев, а также республиканцев. Если Адамс не справится, это негативно скажется на позициях демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, на предстоящих тогда же выборах губернатора штата Нью-Йорк, а также на президентских выборах в 2024 году. Нью-Йорк традиционно тесно связан с Россией. Как указывал Адамс в интервью Гусману, всего в Нью-Йорке насчитывается более 700 тыс. русскоязычных жителей - больше, чем во многих российских городах. Стоящие перед городом проблемы непосредственно касаются и их. В Нью-Йорке находятся генконсульство РФ и постоянное представительство при ООН. Хотя власти города непосредственно не определяют внешнюю политику, у них достаточно инструментов для влияния на нее. Например, именно городские власти настаивали во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи в сентябре на допуске в зал Генассамблеи только вакцинированных американскими препаратами делегатов. Для разрешения этого вопроса постоянному представителю РФ Василию Небензе пришлось обращаться в секретариат ООН. Другой пример - городские власти не выделили охрану генконсульству РФ во время проведения выборов в Госдуму 19 сентября, хотя обычно в такие дни у здания российского диппредставительства проходят протесты. Сам Адамс выступает за хорошие отношения с зарубежными странами, в том числе с Россией. В интервью Гусману он указывал: "Федеральные власти проводят свою политику, но важно, что делают местные власти - Нью-Йорка и Москвы, Санкт-Петербурга, Чикаго и т.д. Так что пока мы поддерживаем связи в культурной и деловой сферах, а также контакты между молодежью, мы можем не быть скованными государственной политикой в той или иной ее форме". Первоочередные задачи Адамсу предстоит заняться в первую очередь решением ряда проблем, о которых говорят жители города от Манхэттена до Стейтен-Айленда, от Гарлема до Брайтон-Бич: это преступность, мусор и поддержка бизнеса. На фоне движения за снижение финансирования полиции в Нью-Йорке в последние два года резко вырос уровень преступности. В 2019 году было зафиксировано 777 инцидентов со стрельбой, а в 2020 году - 1 531 случай. Количество убийств выросло с 319 до 462. За первые шесть месяцев текущего года число преступлений с использованием огнестрельного оружия вновь возросло - на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В районе главной площади Манхэттена Таймс-сквер в этом году дважды происходили инциденты со стрельбой. Это отпугивает туристов и бизнес, а значит, ведет к снижению доходов города. Помимо сокращения финансирования полиции, одной из главных причин такой ситуации называют повышенную толерантность к преступлениям, не повлекшим физических повреждений или значительного материального ущерба. Как считают прогрессисты, совершивших такие преступления людей надо перевоспитывать с помощью социальных программ, а не отправлять в тюрьмы, которые и так забиты. По этим же причинам на улицах города остаются бездомные. В интервью Гусману Адамс отмечал свои успехи в борьбе с преступностью. "У нас совершали ежегодно свыше 2 тысяч убийств, 98 тысяч ограблений и почти 100 тысяч нападений с отягчающими обстоятельствами, - говорил он. - Показатели были очень высокими, но со временем они снизились. В последние 25 лет у нас не было роста преступности, данные показатели постоянно снижались. В городе сейчас безопаснее, чем было в 1950-е или 1960-е годы, это невероятный успех для полицейского управления и других ведомств в городе. Сейчас в городе очень безопасно. Помню, каким опасным он был, когда я только начинал работать в полиции, и как из-за преступности мы теряли хороших людей". В реальную проблему превратился мусор, лежащий порой настоящими горами метра два в высоту под окнами и вокруг парковок, независимо от того, насколько хорош район в остальных планах. Убирать его могут только члены профсоюза - компаниям со стороны и даже инициативным группам граждан и добровольцам это запрещено, чтобы не отбирать работу у мусорщиков. Во время пандемии многие компании перешли на дистанционный режим работы. Офисы на Манхэттене опустели. Из-за этого закрылись многочисленные магазины, закусочные и рестораны, обслуживавшие ранее офисных работников. Несмотря на значительное улучшение ситуации с пандемией, компании в офисы возвращаться пока не спешат - во многих зданиях, по информации ТАСС, заполняемость остается на уровне 10-15%. С деньгами на решение этих вопросов, а тем более других, более долгосрочных, у города плохо - задолженность бюджета составляет $5 млрд. Два варианта развития После решения непосредственных проблем Адамс намерен заняться вопросами улучшения здравоохранения и образования. Ему предстоит, по большому счету, выбирать их двух альтернатив - либо делать эти сферы более демократичными и доступными для всех, что грозит снижением общего качества, либо повышать качество, рискуя создать новые барьеры. На первом варианте настаивают демократы-прогрессисты, на втором - правое крыло демократов и республиканцы.

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