СМИ сообщили об усиливающемся давлении США на Иран перед переговорами по атому

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Вашингтон увеличивает давление на Тегеран в преддверии возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Такой вывод содержится в статье, опубликованной в среду на американском новостном интернет-портале Axios.

"Администрация [президента США Джо] Байдена медленно усиливает дипломатическое давление на Иран в преддверии потенциального возобновления переговоров. <...> После нескольких месяцев размышлений о том, как ответить на нерасторопность Ирана с переговорами, которые заморожены с июня, администрация Байдена в последние дни начала предпринимать шаги, которых ждали некоторые из ее европейских союзников, Израиль и страны Персидского залива", - говорится в материале журналиста портала.

На прошлой неделе власти США объявили о санкциях в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Как отмечает со ссылкой на израильских должностных лиц портал, эти меры были подготовлены еще несколько недель назад, но ввел их Вашингтон после недавнего удара беспилотных летательных аппаратов по военной базе США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф.

Кроме того, как напоминает Axios, лидеры стран "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) и США 30 октября в совместном заявлении по итогам четырехсторонних переговоров в Риме, помимо прочего, предупредили Тегеран об "опасной эскалации" в случае отсутствия договоренности по ядерной сделке. В тот же день США предприняли еще один шаг, который, по мнению Axios, говорит о "нетерпении" в ситуации с переговорами по ядерной сделке. Речь идет о пролете американского стратегического бомбардировщика B-1B Lancer над Красным морем, Саудовской Аравией, Израилем, Персидским заливом и Ормузским проливом в рамках патрульной миссии. Как заявили Axios израильские чиновники, это было именно той "демонстрацией силы", о которой Израиль просил США.

В качестве еще одного аргумента Axios приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США по-прежнему считают дипломатию лучшим вариантом развития событий, однако изучат все варианты, если Иран не вернется в переговоры по ядерной сделке. Такое заявление шеф американской дипломатии сделал в воскресенье в эфире телеканала CBS. Его попросили пояснить, означает ли сказанное, что рассматриваться будет в том числе вариант применения против Ирана военной силы. "Как мы всегда говорим, рассматриваются все варианты действий", - ответил Блинкен.

Переговоры в Вене

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США к договоренностям. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник подтвердил, что диалог о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится до конца ноября, а точная дата будет объявлена в течение недели. Однако, как пишет Axios, должностные лица в Вашингтоне скептически относятся к перспективам этих переговоров. Как в свою очередь сообщило иранское агентство Фарс, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил в среду, что новые переговоры не дадут результата без гарантий со стороны Соединенных Штатов о том, что они будут уважать содержание будущего соглашения.