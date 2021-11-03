ТАСС, 3 ноября. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновятся 29 ноября в Вене. Как написал в среду на своей странице в Twitter замглавы МИД Ирана Али Багери, соответствующее решение принято в ходе его разговора с координатором Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Энрике Морой.

"В телефонном разговоре с Энрике Морой мы договорились начать переговоры, нацеленные на снятие незаконных и бесчеловечных санкций [с Ирана], 29 ноября в Вене", - говорится в сообщении. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter прокомментировал данное решение, заявив, что переговоры "открывают путь для снятия санкций США и возвращения Ирана к полному выполнению" положений СВПД.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США к договоренностям. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.