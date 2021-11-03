{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США не планируют менять позицию по сотрудничеству с курдами в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. США не меняют свою позицию относительно взаимодействия с "Силами демократической Сирии" на северо-востоке страны, основу которых составляют курдские "Силы народной самообороны". Об этом заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя заявления Турции о том, что Соединенным Штатам следует прекратить им помощь, а также о возможной военной операции Анкары в данном районе.

"Наша позиция относительно сотрудничества с "Силами демократической Сирии" не изменилась, как и наша миссия в Сирии, которая сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС). Миссия продолжается, так что и сотрудничество продолжается", - сказал он.

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
США приветствовали решение о возобновлении переговоров с Ираном
Соединенные Штаты собираются принять участие в данных встречах, сообщили в Госдепе
Читать полностью