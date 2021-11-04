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Государственный совет Португалии одобрил роспуск парламента и досрочные выборы

Собрание республики ранее не поддержало представленный проект бюджета страны на будущий год

ТАСС, 4 ноября. Государственный совет Португалии в среду большинством голосов одобрил роспуск парламента страны, что означает проведение досрочных выборов. Соответствующая запись появилась на официальном сайте администрации президента.

"Государственный совет, собравшийся под председательством президента республики, сегодня, 3 ноября 2021 года, <...> большинством голосов положительно отозвался о предложении президента о роспуске Собрания республики", - говорится в тексте.

Собрание республики 27 октября не поддержало представленный проект бюджета Португалии на будущий год. Португальская коммунистическая партия и Блок левых выступили против инициативы правительства, требуя, среди прочего, реформ в системе общественного здравоохранения, повышения пенсий и более значительного повышения минимальной заработной платы. Как передавало агентство EFE, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза предупреждал, что в случае неодобрения проекта бюджета на будущий год он может распустить парламент и объявить о досрочных выборах в стране. Изначально волеизъявление запланировано на 2023 год.

Премьер Антониу Кошта в ходе дебатов в Собрании республики заверил, что не собирается уходить в отставку, даже если палата не одобрит бюджет. Кошта также уточнял, что в случае внеочередных выборов вновь готов стать кандидатом от соцпартии на пост главы правительства.

Отказ парламента утвердить бюджет может привести к сложностям с распределением в стране средств из Фонда восстановления ЕС. Португалия должна получить от Брюсселя €16,6 млрд до 2026 года.

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