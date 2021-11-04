Президент Колумбии назвал терактом нападение на военный патруль в центре страны

ГАВАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке назвал террористическим актом нападение на военный патруль, совершенное в среду в департаменте Касанаре в центральной части страны. Согласно обновленным данным, число жертв возросло до четырех.

"Осуждаем террористический акт на дороге между Пас-де-Арипоро и Ато-Коросаль в департаменте Касанаре, в результате которого погибли три героя колумбийской армии и одно гражданское лицо. Выражаем глубокие соболезнования членам семей и солидарность с пострадавшими. Правоохранительные органы найдут виновных", - написал глава государства в Twitter.

Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых. Нападение неизвестных на автомобиль военного патруля с использованием взрывчатки было совершено в среду утром. Власти полагают, что атаку осуществили члены расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии". В районе усилено присутствие силовиков.