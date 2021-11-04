AstraZeneca отозвала запрос на сертификацию в Швейцарии своей вакцины

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала запрос на сертификацию своей вакцины от коронавируса в Швейцарии. Об этом сообщило в четверг швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic , которое в феврале запросило у AstraZeneca дополнительные сведения о ее препарате.

"Компания AstraZeneca информировала сегодня, что она больше не добивается разрешения о допуске на рынок в Швейцарии ее вакцины от COVID-19, - говорится в сообщении. - Таким образом она отозвала свой запрос о разрешении, который она направила в Swissmedic в октябре 2020 года".

Причины решения об отзыве заявки швейцарское агентство не называет. Однако известно, что в феврале текущего года Swissmedic посчитало недостаточными данные для сертификации вакцины AstraZeneca и запросило у компании дополнительную информацию.

В Швейцарии сейчас разрешено применение трех вакцины от коронавируса, прошедших сертификацию: Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препараты американской компании Moderna и фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. На настоящий момент в Swissmedic нет запросов о сертификации каких-либо других вакцин от COVID-19.

По данным Федерального управления здравоохранения, по состоянию на 3 ноября в Швейцарии полностью вакцинировано 63,8% населения.