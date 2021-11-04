Глава ВОЗ назвал "скандальным и неприемлемым" неравенство в доступе к вакцинам в мире

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "скандальное и неприемлемое". Выступая в четверг в Баку на форуме "Мир после COVID-19", он обратил внимание на тот факт, что в странах с высокими доходами на душу населения почти две трети граждан получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а в государствах с низкими доходами - менее 5%. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"Эта пандемия продемонстрировала жизненную важность многосторонности и солидарности в противодействии глобальным угрозам для здоровья, - сказал глава ВОЗ. - Тем не менее, несмотря на наши многосторонние усилия, неравенство сохраняется". "В странах с высокими доходами почти две трети населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины, тогда как в государствах с низкими доходами вакцину получили менее 5% жителей, - отметил Гебрейесус. - Это является скандальным и неприемлемым".

Как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, чем дольше тянется пандемия, тем дольше будут продолжаться социально-экономические неурядицы и "тем выше шансы на то, что может появиться новый, более опасный вариант [коронавируса SARS-CoV-2]". "Хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы положить конец этой пандемии, мы должны усвоить уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - заявил Гебрейесус.

Он напомнил о поставленной ВОЗ цели достичь не менее чем 40%-ного охвата прививками населения во всех странах к концу 2021 года и 70%-ного - к середине 2022-го. "Мы ищем вашей поддержки в достижении этих целей, в том, чтобы положить конец пандемии и добиться ускорения глобального восстановления", - подчеркнул глава ВОЗ, обращаясь к участникам форума.

Гебрейесус приветствовал достижение в Азербайджане 60%-ного охвата вакцинацией от коронавируса. Он напомнил о своем визите в страну в 2018 году и встрече с президентом Ильхамом Алиевым. "Я помню, что на меня произвела большое впечатление его приверженность всеобщему охвату услугами здравоохранения, - сказал глава ВОЗ. - Это ключ к реагированию на нынешнюю пандемию, будущие кризисы, а также для создания основы социальной и экономической стабильности".