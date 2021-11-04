Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал экс-президента республики Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Об этом в четверг журналистам сообщил секретарь предстоятеля церкви Микаэль Ботковели.

"Я еще раз прибыл к господину Михаилу Саакашвили по благословению его святейшества. Мне нужно передать письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции о голодовке. Я хочу передать ему это письмо и передать привет от его святейшества. Его святейшество просит и советует прекратить голодовку", - сказал он журналистам перед входом в тюрьму.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, а по двум из них заочно уже приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что может караться лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.