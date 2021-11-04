Парламент Молдавии создал спецкомиссию по вопросам приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Представители всех фракций вошли в спецкомиссию парламента Молдавии, которая займется вопросами приднестровского урегулирования. Решение об этом принято в четверг на пленарном заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"Парламент слабо вовлечен в процесс урегулирования приднестровского вопроса, недостаточен парламентский контроль за процессами в этой области", - объяснил автор инициативы, председатель парламента Игорь Гросу. По его словам, в полномочиях комиссии будет оценка работы Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, а также проведение консультаций, оценок и выработка рекомендаций. Вместе с тем депутаты от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не поддержали предложение оппозиции наделить комиссию правом на прямые контакты с представителями законодательного органа непризнанной республики.

Председателем комиссии избран представляющий ПДС вице-председатель парламента Михаил Попшой, его заместителем - вице-председатель парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители региона выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Власти Молдавии попытались урегулировать проблему силой, на берегах Днестра разразился вооруженный конфликт, в ходе которого погибли свыше 1 тыс. человек, еще десятки тысяч пострадали или стали беженцами.

Остановить войну удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта вошли российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, давая возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта. ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками и гарантами на этих переговорах.