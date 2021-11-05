Politico: суд освободил Данченко из-под стражи под залог в $100 тыс.

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) в четверг освободил из-под стражи выходца из РФ, аналитика Игоря Данченко под залог в $100 тыс. Об этом решении сообщила мировой судья Тереза Бьюкенен во время слушаний. Ее слова приводит газета Politico.

Издание отмечает, что в ходе заседания сторона обвинения не настаивала на том, чтобы Данченко содержался под стражей до начала судебного разбирательства. При этом прокурор изначально предлагал в качестве условия освобождения обязать россиянина носить электронный браслет, отслеживающий его местонахождение. Однако после того, как выяснилось, что в течение дня браслета в наличии не будет, судья решила отказаться от этого требования. "В таком случае я сниму требование электронного отслеживания", - приводит ее слова Politico.

Условием освобождения, которое оставила Бьюкенен, стал залог в $100 тыс. Судья также постановила, чтобы подозреваемый, выйдя из-под стражи, воздерживался от каких-либо контактов с возможными свидетелями по делу.

В ходе заседания прокурор сообщил, что Данченко изначально планировал самостоятельно сдаться правоохранителям, однако из-за "утечки в СМИ" ФБР пришлось его арестовать.

Он также утверждал, что сторона обвинения полагает, что Данченко несколько раз контактировал с лицами из российского посольства в Вашингтона. Это обстоятельство прокурор назвал "вызывающим беспокойство" и именно по этой причине среди прочих настаивал на требовании ношения электронного браслета.

Следующее слушание по делу назначено на 10 ноября. На нем будет председательствовать уже другой судья - Энтони Тренга.

Обвинения

Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять "досье" с заведомо ложными утверждениями о сговоре экс-президента Дональда Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. Ранее сообщалось, что Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с РФ.

О задержании Данченко стало известно ранее в четверг. Обвинения по пяти пунктам были выдвинуты в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Он начал расследование в мае 2019 года по поручению занимавшего в то время пост главы Минюста США Уильяма Барра и был наделен полномочиями спецпрокурора, что позволяет проводить указанное разбирательство и при действующей демократической администрации.

Трамп и окружение неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время предыдущей президентской гонки. По словам республиканца, его предшественник на посту президента Барак Обама, а также действующий американский лидер Джо Байден были осведомлены об этом.

История "досье"

Сбор компромата на Трампа начался в 2015 году. Первоначально это делалось по заказу сторонников Республиканской партии США, критиковавших миллиардера, который вступил в борьбу за высший государственный пост. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над "досье" был подключен Стил и его лондонская фирма. Когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам бывший хозяин Белого дома не раз подчеркивал, что данное "досье" является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.