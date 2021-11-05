Politico: группа членов Конгресса призвала Байдена к переговорам с КНР по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Четыре американских законодателя призвали президента США Джо Байдена начать переговоры с китайскими властями по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщила в четверг газета Politico, в распоряжении которой оказалось письмо сенаторов Эда Марки (демократ от штата Массачусетс) и Джеффри Меркли (демократ от штата Орегон), конгрессменов Джона Гараменди (демократ от штата Калифорния) и Дональда Бейера (демократ от штата Вирджиния).

Как отмечает издание, четыре демократа являются сопредседателями рабочей группы Конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями. "Мы опасаемся, что нынешняя атмосфера недоверия и неопределенности, возникшая из-за последних подвижек в китайской программе разработки ядерного оружия, может побудить США и Китай заняться военным планированием на случай наихудшего развития событий. Это может привести к гонке вооружений, чего мы не можем себе позволить и должны стремиться избежать", - отметили авторы письма на имя президента США.

Рекомендации политиков

Четыре законодателя, высоко оценивая обсуждение США и Китаем проблемы глобального изменения климата, выражают надежду, что обе страны "расширят формат переговоров, включив в них поиск сотрудничества по экзистенциальной угрозе, которую представляет собой ядерное оружие". Демократы предлагают пригласить КНР и других членов Совета Безопасности ООН на инспекцию стратегических сил в рамках российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По мнению законодателей, Вашингтон и Пекин должны "начать переговоры о заключении договора или соглашения, которое остановит дополнительное производство расщепляющихся материалов". Авторы письма предлагают договориться с Китаем о "заблаговременном уведомлении о пусках баллистических ракет на основе" Международного кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.

Члены Конгресса также рекомендуют администрации США убедить Китай "не вмешиваться в командование и управление ядерными силами" посредством кибератак и другими методами. По мнению законодателей, обеим странам нужно заключить соглашение о "мерах транспарентности или проверяемых ограничениях <...> в отношении гиперзвуковых крылатых ракет и планирующих летательных аппаратов, которые устанавливаются на баллистические ракеты".

"Сейчас как никогда важно, чтобы президент Байден активно взаимодействовал с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] по вопросам сокращения уровня ядерной опасности, - рассказал Марки Politico. - Соединенные Штаты должны искать возможности наладить сотрудничество с Китаем, коль речь идет об угрозе существованию нашего мира".

Об испытании в Китае

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг Земли по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Байдена и Си Цзиньпина до конца года будет возможность провести переговоры по видеосвязи.