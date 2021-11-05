Глава МВБ США заявил, что Вашингтон по числу ледоколов "далеко позади" Москвы и Пекина

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты существенно отстают от России и Китая по величине ледокольного флота. Это признал в четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

"Не уделяется достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен этот регион мира, который приобретает все большее значение. Мы с нашим флотом [ледоколов] прискорбно далеко позади", - констатировал глава МВБ, сравнивая США с Россией и Китаем.

У Соединенных Штатов "при всем к ним уважении два старых [ледокола], которые устаревают", напомнил министр, добавив, что у РФ и КНР насчитывается несколько десятков судов такого типа. "Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике", - отметил руководитель министерства.

По его словам, США намерены построить больше ледоколов, вашингтонская администрация работает над соответствующим бюджетным запросом.