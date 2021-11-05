{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Китая запретят сторонникам независимости Тайваня въезд в КНР, Гонконг и Макао

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь Yang Kejia/China News Service via Getty Images
Описание
Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь
© Yang Kejia/China News Service via Getty Images

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая включит в черный список сторонников независимости Тайваня и запретит им въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня, запретят им и членам их семей въезд на территорию материкового Китая, а также специальных административных районов Сянган (китайское название Гонконга) и Аомэнь (Макао)", - сказала она.

Теги
Китай
Иран нарастил количество обогащенного до 60% урана до 25 кг
Читать полностью