Лукашенко: в Белоруссии наполнили новым смыслом празднование Дня Октябрьской революции

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не отказались от лучшего наследия эпохи, наполнив новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции.

"Это наша история. Будущее еще можно как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября", - заявил глава государства на церемонии открытия новых корпусов Могилевской областной клинической больницы, сообщает в пятницу президентская пресс-служба.

Глава государства отметил, что в советские годы День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы, однако со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. По его словам, в Белоруссии решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в праздник вложили новый смысл, в частности, к 7 ноября по всей стране принято открывать социально значимые объекты.

"Умные" люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху, - сказал Лукашенко. - Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, а в Беларуси ничего не осталось после войны, мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать, и многое из того, что было создано, потеряли бы. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства".

Белоруссия осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника.