Бывший спикер Рады Разумков создает депутатское объединение "Разумная политика"

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков намеревается создать новое межфракционное объединение, которое будет называться "Разумная политика". Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Я подтверждаю, что в Верховной раде наконец-то появится "Разумная политика" - межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп. Это факт. Насколько знаю, необходимые документы передали на имя спикера Рады Руслана Стефанчука", - сказала Туний украинскому изданию "Левый берег".

О создании межфракционного объединения должен объявить спикер на заседании Рады. По предварительным данным, туда войдет около 20 депутатов, в том числе и из президентской фракции "Слуга народа". Фамилии участников пока не разглашаются.

Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Людмила Буймистер в комментарии изданию подтвердила, что подписала документы на вступление в это объединение. "Считаю, что парламентским силам - и профессиональным, и непрофессиональным нужно объединяться. Не хочется, чтобы это было воспринято как автоматическое присоединение к политической силе, о которой много говорят, но ее еще нет", - отметила она.

По данным источника в Раде, в межфракционное объединение войдут депутаты от "Слуги народа" Василий Мокан, Артем Дмитрук, Нелли Яковлева, Олег Воронько, Оксана Дмитриева. "Это далеко не полный перечень", - отметил источник.

7 октября Рада по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом. Разумков уже заявлял, что будет отстаивать в суде свои права, если представили "Слуги народа" предпримут попытку лишить его депутатского мандата. На сайте Рады экс-спикер пока числится внефракционным депутатом.

После отставки рейтинг поддержки Разумкова резко увеличился более чем в три раза. По последним опросам, его поддерживают 8% избирателей.