Власти Кипра с января станут выдавать новый вид виз и сократят срок натурализации

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр с января станут выдавать новый вид виз и сократят сроки натурализации для работающих на острове иностранных граждан. Об этом заявил в пятницу президент Кипра Никос Анастасиадис, представляя новую программу стимулирования зарубежных компаний к работе на острове.

"Будет введена "виза цифрового кочевника" (Digital Nomad Visa) для граждан третьих стран, которые работают самостоятельно, или для наемных работников, которые сотрудничают с работодателями и клиентами за пределами Кипра в удаленном режиме при помощи информационных и коммуникационных технологий для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведут при этом мобильный образ жизни", - информировал президент.

Анастасиадис также сообщил о сокращении на два года периода проживания иностранных граждан на Кипре, после которого они смогут начать процедуру получения кипрского паспорта. "Право подать заявление о натурализации можно будет уже после пяти лет проживания и работы в Республике [Кипр] вместо семи, как это необходимо сегодня", - сказал кипрский лидер.

Среди других стимулов, которые власти островного государства задействуют в 2022 году, президент упомянул либерализацию процедуры регистрации компаний на Кипре, которая приобретет цифровой формат. Также, по словам Анастасиадиса, будут произведены "пересмотр, расширение и упрощение политики найма высококвалифицированных граждан третьих стран и вспомогательного персонала, так же как и права на воссоединение семей". Кроме того, будет упрощен и ускорен "процесс предоставления статуса долгосрочного жителя" Кипра. Власти острова предоставят новые налоговые льготы для нынешних или новых сотрудников без постоянного места жительства и новые налоговые послабления на инвестиции в инновационные компании и научно-исследовательские проекты.

"С годами Кипр превратился в ключевое направление для международного бизнеса и инвестиций в регионе [Восточного Средиземноморья] со значительным потенциалом для того, чтобы стать [деловым] центром мирового класса. Тем не менее, мы не останавливаемся на достигнутом и именно поэтому подготовили новую стратегию, которая вступит в силу 1 января 2022 года и создаст новые стимулы как для уже существующих компаний, которые желают расширить свой бизнес, либо для новых компаний, изъявляющих желание работать на Кипре", - пояснил президент.