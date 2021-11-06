Суд в США признал гражданина Китая виновным в промышленном шпионаже

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Жюри присяжных суда в Цинциннати (штат Огайо) признало гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США.

По его сведениям, Сюй Яньцзюнь, которого Вашингтон считает сотрудником разведки КНР, был признан виновным по всем пунктам обвинения, в числе которых преступный сговор, попытка промышленного шпионажа и продажи секретных данных. "Расследование, арест и успешное привлечение к ответственности разведчика Министерства государственной безопасности Китая - это победа для американского народа и разведсообщества США", - приводит Минюст слова сотрудника ФБР Джея Уильямса Риверса.

По версии гособвинения, Сюй Яньцзюнь с 2013 года целенаправленно искал работников в американской авиационной индустрии и приглашал их в Китай, где пытался за большие гонорары выведать секретную информацию. В частности, в 2017 году он попытался получить техническую документацию о композитной турбине реактивного двигателя, которую смогло разработать авиационное подразделение компании General Electric (GE), однако вступивший с ним в контакт сотрудник GE сообщил об этом в ФБР. На встрече в Бельгии Сюй Яньцзюнь встретился с этим сотрудником и был задержан, после чего экстрадирован в Соединенные Штаты.

Гражданину Китая теперь грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в промышленном шпионаже, еще 10 лет за преступный сговор с целью незаконного получения торговых ноу-хау, а также штраф до $5 млн.