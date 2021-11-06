{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второй раз избранный президентом Узбекистана Мирзиёев вступил в должность

После принесения присяги Шавкату Мирзиёеву вручили учрежденные в октябре отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /ТАСС/. Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, в субботу вступил в должность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сената (верхняя палата парламента), в здании которого в эти минуты проходит церемония инаугурации.

"Шавкат Мирзиёев в ходе прошедших 24 октября очередных президентских выборов набрал 80,12% голосов избирателей и в соответствии с законодательством сегодня (6 ноября - прим. ТАСС) вступает в должность главы Узбекистана", - процитировал представитель пресс-службы председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева, который вручил Мирзиёеву удостоверение президента. Затем Мирзиёев, положив руку на конституцию и Коран, произнес слова присяги на верность народу Узбекистана.

После принесения присяги вступившему в должность Мирзиёеву были вручены учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт. В настоящее время Мирзиёев выступает с докладом.

Церемония инаугурации проходит в большом зале заседаний в новом здании Сената, отделка которого завершилась в пятницу. В прошлый раз - 14 декабря 2016 года - подобная церемония прошла в здании Законодательной палаты (нижняя палата парламента).

Теги
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
Фотокорреспондент и пожарный получили ранения во время разгона полицией митинга пожарных
Акция протеста, в которой участвовало около тысячи человек, проводилась по инициативе Всегреческой ассоциации пожарных
Читать полностью