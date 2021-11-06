Президент Киргизии вновь переименовал министерство иностранных дел

БИШКЕК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал в субботу указ о переименовании министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций в министерство иностранных дел. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах деятельности государственных органов". На основании данного указа переименовано Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Из прежнего названия исключено "внешней торговли и инвестиций", - говорится в сообщении.

МИД Киргизии был переименован в министерство иностранных дел, внешней торговли и инвестиций в середине прошлого месяца. Инициатором этого стал нынешний глава кабинета министров страны Акылбек Жапаров. По его мнению, в новом виде внешнеполитическое ведомство должно было взять на себя дополнительные функции, в том числе по привлечению иностранных инвесторов.

По сообщению пресс-службы, в целях "оптимизации деятельности государственных органов" при кабинете министров страны в соответствии с указом главы государства теперь также будут созданы Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления и Социальный фонд, который в прошлом месяце главой исполнительной власти был передан в состав министерства здравоохранения.