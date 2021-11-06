Кабмин Украины отменил результаты конкурса на должность главы налоговой службы

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Украинское правительство отменило решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины, результаты которого были объявлены 27 сентября. Об этом сообщил в субботу депутат Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Управление обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы сообщило, что Олейникова избрали победителем конкурса 27 сентября 2021 года. Однако 3 ноября это решение было отменено", - написал парламентарий.

Судя по копии решения управления, которую опубликовал депутат, о причинах такого решения не сообщается.

В настоящий момент Олейников является и.о. главы Государственной налоговой службы. 3 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины пришли к Олейникову с обысками. По его словам, следственные действия связаны с проведением незаконных операций некоторыми компаниями, а также с проверкой задекларированных активов.

Между тем, по данным следствия, налоговики покрывали мошенников, которые недоплачивали налоги, и деятельность фиктивных предприятий. В Национальном антикоррупционном бюро отмечали, что для получения доказательств противоправной деятельности чиновников были проведены обыски в здании Государственной налоговой службы, ее региональных подразделениях и по местам жительства подозреваемых по всей Украине.

В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие, что подозреваемые способствовали минимизации налоговых платежей, а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых. По факту преступлений возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").