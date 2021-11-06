В Раде предложили отстранить депутата Арахамию от заседаний за дискриминационные заявления

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде настаивает на отстранении от участия в пленарных заседаниях главу президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию "за сексистские и дискриминационные высказывания".

"Европейская солидарность обратилась в регламентный комитет с требованием отстранить от пяти пленарных заседаний за сексистские и дискриминационные высказывания руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", - написала в субботу в Facebook депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Она напомнила, что во время брифинга в Раде на текущей неделе Арахамия заявил, что "украинское общество не готово воспринять женщину - министра обороны". "Это не первый случай пещерного сексизма из уст лица монобольшинства (фракция "Слуга народа" сформировала большинство в Раде - прим. ТАСС). Как и не первый случай дискриминационных высказываний в адрес украинцев. Ранее Арахамия позволил себе заявить, что коррупция - в ДНК украинцев", - отметила Геращенко. "Мне даже трудно представить, как бы подобные сентенции от спикера партии власти восприняли, например, в США, Германии или Израиле, если бы кто посмел подобное сказать об американцах, немцах или евреях", - добавила она.

По словам депутата, "сексистские заявления руководителя фракции "Слуга народа" вызвали возмущение женщин - военнослужащих вооруженных сил".