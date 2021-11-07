Помощник Байдена заявил, что США хотят установить правила конкуренции с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят установить правила эффективной конкуренции с Китаем, в условиях которой американские интересы в мире будут обеспечены. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNN.

"Правильным будет думать о том, чтобы установить нормы эффективной конкуренции, в условиях которой США станут защищать свои ценности и продвигать собственные интересы, причем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире", - сказал он.

США и Китай ведут переговоры по тарифам и торговле, сообщил Салливан.

"Представитель США Кэтрин Тай в настоящее время ведет переговоры с китайским правительством по торговой сделке, заключенной [бывшим] президентом Трампом, чтобы определить лучшие варианты движения вперед, не только в вопросе тарифов, но и в целом по нашим подходам к торговым отношениям с КНР", - сказал он.

"Это непростые переговоры, это не вопрос месяца или полугода, это нечто, что продолжит развиваться по мере того, как мы движемся вперед. Посмотрим, к чему мы придем", - добавил Салливан.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.