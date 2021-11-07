В Минске заявили, что не драматизируют ситуацию на границе со странами НАТО

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Белоруссия отмечает наращивание военных сил у своих границ со стороны сопредельных стран - членов НАТО, но не видит предпосылок для реализации каких-либо агрессивных планов. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в эфире телеканала СТВ.

"Происходят определенные приготовления военных со стороны наших оппонентов. Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса", - отметил Король.

По его словам, "раздувание разговора (со стороны Польши - прим. ТАСС) о тяжелом положении на границе, миграционном кризисе - это попытка отвлечь собственное население от политических и экономических проблем".

"Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится (на агрессивные действия - прим. ТАСС)", - отметил первый замначальника Генштаба.

В свою очередь заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Анатолий Булавко назвал ситуацию у границ республики ненормальной. "Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории совершались более 200 раз. Эти полеты обеспечивают контроль за воздушным пространством над нашей страной, за радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки", - отметил заместитель командующего.

Он подчеркнул, что вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна. "За последний месяц более 100 раз в эту зону у нашей границы залетала авиация на сопредельной территории", - уточнил Булавко.