Депутат Рады считает, что Украину уничтожат в случае полномасштабной войны в Донбассе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин считает, что в случае полномасштабной войны в Донбассе по Украине может быть нанесен "уничтожающий удар".

"Если кто-то убедит [президента Украины Владимира] Зеленского, что мы можем взять два - три села, остановиться и сказать: "Мы взяли два - три села, освободите. Мы можем и больше, но не хотим кровопролития, поэтому минские соглашения надо переписать, давайте подпишем что-то другое". Этого никто не позволит, - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". - Удар будет уничтожающий. Причем не только в Донбассе, а по всему периметру наших границ".

Депутат подчеркнул, что действующей власти на Украине удобна заморозка этого конфликта, так как, по его словам, "российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти - семи дней максимум". "Властям удобна заморозка [конфликта], потому что большая война - это крах, и это понимание сегодня есть. Я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада - то, что вы своими санкциями танки не остановите", - добавил Волошин.