Экс-спикер Рады Разумков обнародовал список депутатского объединения "Разумная политика"

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков направил обращение председателю парламента Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения "Разумная политика".

"Информирую вас, что в соответствии со статьей 60 закона "О регламенте Верховной рады" в Верховной раде девятого созыва создано межфракционное объединение "Разумная политика", - написал политик в понедельник в Telegram-канале, разместив там и копию обращения к Стефанчуку. В нем отмечается, что целью объединения станет "координация усилий депутатов независимо от партийной и фракционной принадлежности для построения Украины как правового государства с высоким экономическим потенциалом".

"Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", - добавил Разумков.

В объединение вошли 25 депутатов, 19 из них - из фракции партии "Слуга народа". Эксперты отмечают, что значительная часть депутатов из списка "Разумной политики" ориентируются на экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, с которым якобы у Разумкова уже сложился неформальный политический альянс. На днях Аваков, который после отставки несколько месяцев находился "в тени", сделал ряд публичных заявлений, в том числе о намерении сформировать центристскую политическую силу.

В данный момент в фракции партии "Слуга народа" числится 241 депутат, еще два депутата ее пополнят по итогам недавних довыборов. Украинские политологи не исключают, что президентское большинство может развалиться, если сторонники Разумкова внутри фракции перестанут голосовать "по команде офиса президента". В итоге президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Радой.

Отставка Разумкова

Рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом. На сайте парламента экс-спикер числится внефракционным депутатом.

После отставки рейтинг поддержки Разумкова увеличился более чем в три раза. По последним опросам, его деятельность поддерживают 8 процентов украинцев.