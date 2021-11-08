Глава МИД Венесуэлы предложил провести встречу Группы друзей в защиту Устава ООН в России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Венесуэла предлагает провести встречу Группы друзей в защиту Устава ООН в Москве. Об этом заявил в понедельник глава МИД республики Феликс Пласенсиа на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Необходимо в кратчайшие сроки организовать встречу представителей Группы друзей в защиту Устава ООН в одной из стран-членов. Я думаю, Москва должна быть местом для проведения этой встречи. Я понимаю, что это решение принимается Москвой, но мы со своей стороны гарантируем полную поддержку в этом вопросе, если Россия решит принять представителей данной организации", - сказал он.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что Группа друзей в защиту Устава ООН является важным проектом, в который входит уже 19 стран. При этом он добавил, что "число стран-членов должно быть значительно увеличено".

Кроме того, глава МИД Венесуэлы выразил благодарность России за безоговорочную поддержку, оказанную Венесуэле и президенту Николасу Мадуро в противостоянии односторонним санкциям, которые накладываются на Венесуэлу по инициативе США.

В Группу друзей в защиту Устава ООН входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.