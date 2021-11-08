Президент Армении считает аксиомой хорошие отношения Еревана и Москвы

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Отношения Армении с Россией не требуют обсуждений, так как они хорошие априори. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

"У Армении должны быть хорошие отношения со всеми в мире <...>. Но среди всех этих стран есть одна, с которой отношения обсуждать бессмысленно, - это Россия. Потому что нельзя обсуждать вещи, которые априори. В математике есть теоремы, но есть и аксиомы. Теоремы базируются на аксиомах. Отношения Армении с какой-то третьей страной - это теорема. А с Россией - аксиома. Мы несколько сот лет жили в Османской империи, а потом в Российской. Результат: армянская республика, та, которая была в Российской империи, - сейчас независимая Армения. А где Западная Армения, которая была в Османской империи? Где те армяне, которые там жили? В России сегодня столько же армян, сколько и в самой Армении. А в Турции-то их было больше", - отметил Саркисян.

Глава армянского государства считает, что "было бы желательно разрешить проблемы с Азербайджаном, хотя это трудная задача", а также "было бы неплохо иметь хорошие отношения с Турцией, что еще тяжелее".