Олигархам на Украине дали полгода для получения официального статуса

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Олигархи на Украине должны в ближайшие полгода получить официальный статус, либо "избавиться от признаков, по которым они относятся к таковым". Об этом заявил в понедельник министр юстиции Украины Денис Малюська.

"В минувшую субботу "Голос Украины" [официальная газета парламента] опубликовал закон об олигархах, а это означает, что в течение последующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор. Или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов", - прокомментировал он на странице в Facebook вступление закона в силу. Министр отметил, что если олигархи не желают получать такой статус, то они должны "перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения [на рынке] или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией".

Глава ведомства напомнил, что тем, кто получит статус олигарха, будет запрещено финансировать политические партии, быть покупателем в рамках кампании по большой приватизации, финансировать политическую агитацию. Министр проинформировал, что в ближайшее время Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию разработает и утвердит порядок проведения проверки деловой репутации покупателя СМИ, а Совет национальной безопасности и обороны утвердит положение о реестре олигархов, порядок его формирования и ведения.

Закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал инициированный им ранее и принятый в парламенте 23 сентября закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Документ предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Документ также дает определение олигарха. К таковым отнесены лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещено делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать десять лет.

Закон вызвал споры в украинской политической среде, которые частично стали причиной отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова. При подготовке документа ко второму чтению было подано 1 257 поправок, которые вносил и Разумков - противник идеи предоставления Совету нацбезопасности и обороны Украины права формировать списки олигархов. Однако на заседании, которое вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук, было решено голосовать не по каждой поправке, а по статьям. Документ критикуют за его возможное несоответствие конституции, также отмечается нарушение процедуры его рассмотрения и принятия.