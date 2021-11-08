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США не рассматривают возможность открытия посольства в Кабуле

США сейчас не рассматривают возможность открытия посольства в Кабуле - Госдепартамент.

Госпогранкомитет Белоруссии назвал ситуацию на границе с Польшей крайне напряженной
Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев
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