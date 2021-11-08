В Ереване прошел митинг оппозиции по случаю годовщины обострения в Карабахе

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Митинг армянской оппозиции в Ереване под лозунгом "Сопротивляйся", посвященный годовщине окончания обострения ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, завершился в понедельник вечером. Трансляцию мероприятия вели местные информационные порталы.

"Мы будем бороться до конца", - сказал в конце митинга бывший президент страны Роберт Кочарян. Он заявил о готовности бороться за власть в Армении и на баррикадах, и на выборах.

По итогам мероприятия было принято заявление об учреждении в Армении и Карабахе движения национального сопротивления. Его заявленная цель - смена власти.

По оценке наблюдателей, митинг собрал около 6 тыс. человек.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.