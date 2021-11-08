В Киеве объявили о частичной смене состава делегации в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе частично изменит свой состав, в том числе на уровне первого заместителя главы. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в видеокомментарии, распространенном в Telegram-канале администрации украинского лидера.

"После перехода [бывшего вице-премьера - министра по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины, который был первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе] Алексея Резникова на должность министра обороны [Украины] к работе делегации присоединится [новый вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины] Ирина Верещук, - сообщил Никифоров. - Делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов. Уже есть задание у Андрея Костина - на него временно возложены обязанности первого заместителя главы украинской делегации".

Никифоров также обозначил приоритеты работы украинских представителей в контактной группе. "Офис президента настаивает на необходимости работы по освобождению удерживаемых лиц, обеспечению нормальных условий деятельности КПП на линии соприкосновения. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей в Донбассе", - перечислил пресс-секретарь.

Изменения в составе украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе связаны с кадровыми перестановками в правительстве страны. Так, на прошлой неделе Верховная рада приняла отставку вице-премьера - министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины Алексея Резникова, который также был первым заместителем главы украинской делегации на переговорах по Донбассу. Резников стал министром обороны Украины, а на его прежний пост парламент назначил Ирину Верещук. После этого президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым вывел Резникова из состава делегации, а на члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Андрея Костина возложил обязанности первого заместителя главы делегации.