Маас обсудил с главой МИД Ирана возобновление переговоров по атому

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели в понедельник телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

"В центре внимания было возобновление венских переговоров в конце ноября. Цель Германии, как и прежде, - быстро завершить эти переговоры, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) можно было вновь выполнять в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ядерная сделка с Тегераном была подписана в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, решил разорвать сделку. Нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.