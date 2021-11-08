Киев утверждает, что Москва ставит под сомнение переговоры в "нормандском формате"

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Киев не согласен с позицией Москвы о необходимости определения результатов переговоров по Донбассу в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) до их начала и считает это угрозой самому переговорному процессу. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в видеокомментарии, распространенном в Telegram-канале администрации украинского лидера.

"Мы считаем, что суть переговоров - получение результатов. Если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, то это ставит под сомнение сам переговорный процесс", - отметил Никифоров. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Российский министр в понедельник напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести встречу глав МИД "четверки" 11 ноября, однако ее не будет, как пояснил Лавров, прежде всего потому, что сначала "необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в "нормандском формате".

Никифоров подтвердил, что время и уровень проведения переговоров в "нормандском формате" действительно под вопросом, но подчеркнул, что "сам формат вне всяких вопросов и сомнений". "Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины. Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в "нормандском формате", - утверждает пресс-секретарь украинского президента.

Он добавил, что Россия должна сделать некий шаг. "Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ждет мира, и Россия должна сделать свой взнос в его достижение", - заявил Никифоров.

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что 29 октября Москва направила партнерам по "нормандскому формату" проект итогового документа возможной министерской встречи. 30 октября на полях саммита G20 глава МИД Франции сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом. По словам главы МИД РФ, Москва ждет реакции на свои предложения и не заинтересована в "показушных выступлениях" на камеры с целью дать сигнал, что формат работает. Кроме того, 11 ноября у Лаврова в Москве "очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран". Лавров добавил, что в документе перечислены конкретные шаги, которые предпринимает Киев, чтобы "торпедировать минские договоренности".