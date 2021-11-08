МИД Украины направил Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. МИД Украины призвал власти Грузии перевести экс-президента этой страны Михаила Саакашвили из тюремной больницы, расположенной в районе Глдани на окраине Тбилиси, в гражданскую. Об этом говорится в соответствующей ноте, которую Киев передал в понедельник МИД Грузии.

"Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михаила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи. Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу", - говорится в комментарии, обнародованном на официальном сайте МИД Украины в понедельник.

Отмечается, что официальный Киев "разочарован" переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования украинской стороны об этом факте. "Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - полагают в МИД Украины.

Ранее в понедельник Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья был доставлен из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в Глдани. Консилиум врачей до этого принял решение рекомендовать Министерству юстиции Грузии доставить Саакашвили, объявившего голодовку, в профильное медицинское учреждение.